تجديد العقوبات على إيران

قال الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي إن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة أعوام قبل أن يرفع جلساته الشهر القادم وسيرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصير قانونا.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات والذي أقر في بادئ الأمر في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية. وسينتهي أجل قانون العقوبات على إيران بنهاية 2016 إذا لم يتم تجديده. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحافيين "سنطلع على مشروع قانون مجلس النواب... وسنقره". ورغم أن بعض العقوبات قد رُفعِت جزئياً عن إيران إلا أن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على إي استفزازات من إيران وتعطي أي رئيس أميركي القدرة على إعادتها سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.