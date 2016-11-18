وكيل "إسكان البرلمان": مناقشة "الإيجارات القديمة" بعد الانتهاء من البناء الموحد

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ليدها العديد من القضايا ومشروعات القوانين المعنية بدراستها والانتهاء منها فى دور الانعقاد الثانى على رأسها قانون البناء الموحد 119 والتعامل مع المخالفات ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار خليل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى حال الانتهاء من مناقشة وإقرار هذه القانونين سيتم التطرق إلى مناقشة قانون الإيجارات القديمة خاصة أنه من القوانين الملحة أيضا، والمدرج على أجندة خطة عمل اللجنة ضمن الموضوعات الهامة.

ونفى "خليل"، اجتماع اللجنة واتخذا قرار بشأن إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الحالية كما أعلن النائب معتز محمود، عضو اللجنة فى بيان صحفى له، مؤكدا أنه فى حال الانتهاء من مناقشة القوانين سالفة الذكر سيتم البدء فى مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى الحال.

وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون سوف يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى كلك من المالك والمستأجر ولن يكون هناك تفضيل لطرف على حساب الآخر، ولكن سنبحث الأمور بتوازن حتى لا يتعرض أحدا للظلم.