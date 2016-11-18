جواهر القاسمي تقلد فتيات «مفوضية الشارقة» شارات التميز

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الرئيسة الفخرية لمفوضية مرشدات الشارقة، أهمية بث روح الانتماء المجتمعي في نفوس الفتيات، وتشجيعهن على المبادرة لخدمة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وتزويدهن بالمهارات اللازمة للقيام بأدوارهن في رد الجميل للوطن، والحفاظ على مقدراته وإنجازاته.

جاء ذلك خلال تكريمها أمس 130 من الفتيات المنتسبات إلى مفوضية مرشدات الشارقة وتقليدهن الشارات، وبواقع 52 مرشدة - من 12 إلى 15 عاماً- و78 زهرة - من 7 إلى 11 عاماً- وذلك تقديراً لمشاركتهن في الورش والدورات التدريبية، التي نظمتها المفوضية خلال العام الجاري في فئات الشارات الخمس الرئيسة وهي الرياضة والعمل المجتمعي وعالم الإرشاد والفنون لفئة المرشدات والثقافة لفئة الزهرات.

وأقيمت مراسم حفل التكريم، ضمن المهرجان السنوي لمفوضية مرشدات الشارقة في مقر المفوضية بالشارقة تحت عنوان «أجيال مبتكرة»، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو المجلس الاستشاري في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وحشد من رئيسات ومديرات المؤسسات والدوائر بالشارقة وأهالي المنتسبات.

وأعربت الشيخة جواهر القاسمي عن فخرها واعتزازها بالفتيات المتميزات المنتسبات للمفوضية اللواتي يشكلن قدوة لغيرهن، حيث اخترن العمل الكشفي والتطوعي وسيلة للتعبير عن محبتهن للإمارات وطناً وقيادة وشعباً، مثمنة الجهود التي تبذلها مفوضية مرشدات الشارقة في دعم هؤلاء الفتيات وبناء قدراتهن واستثمار مواهبهن في ما يعود بالنفع على أنفسهن، وعلى أسرهن والمجتمع بشكل عام.

وقالت الشيخة جواهر «تعتبر الحركة الكشفية للمرشدات في الإمارات أحد أهم الأنشطة الوطنية لكونها تجمع الفتيات الإماراتيات على حب الوطن والإخلاص له ،والمحافظة على مكتسباته وأعرافه وتقاليده، ما يؤهلها اجتماعياً وثقافياً لترتقي إلى أعلى المناصب ».

وقامت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بتقليد الفتيات الزهرات والمرشدات شارات التكريم.