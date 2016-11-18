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رئيس الاتحاد السكندرى غاضبا من وليد صلاح الدين: كاسونجو ليس للبيع

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رئيس الاتحاد السكندرى غاضبا من وليد صلاح الدين: كاسونجو ليس للبيع رئيس الاتحاد السكندرى غاضبا من وليد صلاح الدين: كاسونجو ليس للبيع

>كتب حسام الحاج

انتقد محمود مشالى رئيس الاتحاد السكندرى تصريحات وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق والتى قال فيها إن النادى يعانى من أزمة مالية طاحنة قد تجبر الفريق على بيع كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق فى انتقالات يناير.

 

وأكد مشالى أن الاتحاد لم يصله أى عرض يفيد برغبة أى نادٍ فى ضم اللاعب، وحتى فى حالة وصول أى عرض فسوف يتم رفضه فى حينه ولا توجد أى نية للتفريط فى كاسونجو كابونجو، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة لأى نادٍ.

 

أضاف مشالى فى تصريحات تلفزيونية: "ليس من المفترض أن يتحدث وليد صلاح الدين بهذا الشكل عن أزمات الفريق وأكرر من جديد، كاسونجو ليس للبيع نهائيا وهذا الكلام عارى تماما من الصحة ولا يوجد أى أزمة مالية فى الاتحاد".

 

تابع رئيس الاتحاد السكندرى: "وعلامة استفهام كبيرة على ما قاله وليد صلاح موضحاً أنه مجرد خيالات وأوهام ولايجب التحدث فى هذه الأمور التى تخص الفريق إلا فى الغرف المغلقة لأنها ليست من اختصاصاته".


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