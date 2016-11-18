سيف بن محمد وسيف وخالد بن زايد يعزون في وفاة حمد بن هويمل

قدّم سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة حمد محمد بن هويمل العامري، الذي وافته المنية بحادث غرق في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة زاخر في مدينة العين.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، واللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير مديرية شرطة العين، وعدد من الوجهاء والمسؤولين، وعدد من ضباط الشرطة، وجمع من المعزين الذين عبّروا عن صادق مواساتهم بهذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يُسكنه فسيح جناته.