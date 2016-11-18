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حمدان بن راشد يستعرض نشاط هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر

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حمدان بن راشد يستعرض نشاط هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر حمدان بن راشد يستعرض نشاط هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر

استعرض سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية نشاط هيئة آل مكتوم الخيرية في خلال 2016، ووعد سموه بمواصلة ومضاعفة النشاط الذي تقوم به الهيئة لدعم الأسر المصرية في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس الدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار الهيئة في مصر بعد تماثله للشفاء.

وتعتبر الهيئة الداعم الرئيسي للعديد من الأسر الفقيرة بمحافظات صعيد مصر بالإضافة إلى توزيع عشرات الآلاف من السلال الغذائية غطت المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، كما تم توزيع كميات من اللحوم في المحافظات المصرية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقال ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة إننا ننفذ تعليمات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بدعم ورعاية الأسر الفقيرة في مصر عبر المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

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