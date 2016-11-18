ولي عهد الشارقة: الإمارة حريصة على دعم الإبداع

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة حرص الإمارة على دعم الإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار من خلال توفير بيئة تحفيزية متكاملة تساهم في تعزيز قنوات البحث العلمي وتبني برامج التطوير مع التركيز على الجانب الابداعي، بما ينعكس على منظومة التطوير وبناء مجتمع معرفي مبتكر وصولاً إلى المزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.

مرتكز اساسي وقال سموه - في تصريح بمناسبة «أسبوع الإمارات للابتكار»: إن الشارقة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تولي موضوع الابتكار أهمية بالغة كونه مرتكزاً رئيساً للتقدم والتنمية بما يحاكي خطى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمكنت من تحقيق مكانتها البارزة على الخريطة العالمية، وتجسيداً لرؤى الإمارة في تعزيز مكتسبات الفرد المعرفية والإبداعية.

تقدير

وأعرب سموه عن تقديره للمشاركات المتميزة في أسبوع الإمارات للابتكار، مشيداً بجهود المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية وبجهود أبناء إمارة الشارقة، بما يترجم تنامي الفكر الإبداعي والقدرة على المنافسة والتميز، ويبشر بمستقبل حافل بالإنجاز والعطاء.

وتبدأ يوم الأحد المقبل فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في إكسبو الشارقة، وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري تحت إشراف المجلس التنفيذي في الشارقة وبمشاركة القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمؤسسات التعليمية وجهات مختلفة من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الفكر الإبداعي.

110 فعاليات

وتشتمل فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في الشارقة على 110 فعاليات متنوعة تتضمن مبادرات ابتكارية متميزة وجلسات حوارية وأعمال مسرحية إبداعية ومعارض وورش عمل وابتكارات طلابية ومناقشات علمية حول أهمية الابتكارات الجديدة.

يذكر أن جميع فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة مفتوحة للجمهور من مختلف أفراد المجتمع، ويجري انعقادها ضمن ست قاعات اتخذت أسماء ابتكارية في مقر إكسبو الشارقة.