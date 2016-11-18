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إجازتا «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» اتحادياً 3 أيام

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إجازتا «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» اتحادياً 3 أيام إجازتا «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» اتحادياً 3 أيام

تقرر تعطيل الوزارات والجهات الاتحادية، بمناسبتي «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني» الـ 45 للدولة، اعتباراً من يوم الخميس الأول من شهر ديسمبر 2016، حتى السبت الثالث منه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن المناسبتين، أوضحت خلاله أنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الاتحادية وتعديلاته، والتي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية.. تقرر ترحيل إجازة يوم الشهيد التي تصادف الأربعاء 30 نوفمبر، إلى الخميس الموافق 1 ديسمبر.

ورفع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيدهما عليهم بموفور الصحة والعافية.

وتقرر أن يكون الأول والثاني من شهر ديسمبر 2016 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة يوم الشهيد، واليوم الوطني الـ45، حيث تم ترحيل العطلة إلى الأول من ديسمبر، نظراً لأن هذه المناسبة تقع بين يومي عمل، حيث جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، كما جاء التعميم تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته الذي ينص على عطلة ليوم واحد، بمناسبة اليوم الوطني.

ورفع معالي صقر غباش إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، التهاني، بمناسبة اليوم الوطني.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

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