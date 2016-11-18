نهيان بن زايد يفتتح مهرجان أبوظبي للعلوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أبوظبي للعلوم.

حضر الافتتاح سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، ود. أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، واللورد بروفوست دونالد ويسلون عمدة مدينة أدنبره الاسكتلندية بالمملكة المتحدة، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور يوسف الشرياني المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة في مجلس أبوظبي للتعليم ومستشار المدير العام.

وخلال جولته في المهرجان بحديقة أم الإمارات، قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بمشاركة الطلاب العديد من الفعاليات الممتعة. حيث قام بصنع رجل آلي في ورشة عمل «مبتكر الروبوت». كما شاهد سموه الأطفال يتفاعلون في ورشة «نجوم رياضة الليغو» حيث تعرّفوا كيفية تشفير الروبوتات من خلال استعمال حزمة ليغو. وتابع سموه مقطعاً من عرض «افتح يا سمسم» المحلي والذي يهدف إلى تشجيع الطلاب على تبني نمط حياة صحي من خلال عرض مباشر زاخر بالمرح والترفيه التعليمي.

مكانة جوهرية

ووجه الدكتور علي راشد النعيمي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على افتتاح النسخة السادسة من مهرجان أبوظبي للعلوم. وأكد النعيمي أن المهرجان يدعم توجه الحكومة نحو تطوير رأس المال البشري في قطاعي العلوم والتكنولوجيا، وذلك عن طريق بناء جيل مبدع من العلماء والمهندسين والأطباء؛ حيث يحتل التعليم مكانة جوهرية في هذه الرؤية، كما أن إعداد النشء لمواجهة التحديات العالمية التي تنتظرهم يمثل أولوية بالنسبة لنا نظراً لتنامي الدور المحوري الذي يقوم به النشء في رسم ملامح اقتصاد الدولة، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

بدوره، أكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم لـ(البيان)، أن المهرجان حائز على جوائز عالمية. متوقعاً مشاركة نحو 15 ألف طالب من مراحل التعليم المختلفة بزيادة نحو 5 آلاف طالب عن العام الماضي. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من المهرجان طوال الأيام المقبلة.

130 ألف زائر

وأكد الدكتور يوسف الشرياني المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة ومستشار المدير العام في مجلس أبوظبي للتعليم، أن مهمة مهرجان أبوظبي للعلوم تتمثل في تحفيز فضول جيل الناشئة في الإمارات تجاه العلوم والتكنولوجيا، وتحفيز اهتمامهم بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأوضح لـ(البيان) أنه تم اختيار المرشدين العلميين من 10 جامعات إماراتية، وتوقع أن المهرجان يستقبل 130 ألف زائر للمشاركة في الفعاليات بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، وحديقة الحيوانات بالعين في أجواء من المرح العائلي طوال الفترة من 17 حتى 26 نوفمبر.

68 ورشة

وكشف أن المهرجان يضم 68 ورشة عمل بزيادة 22 ورشة عن العام الماضي، وعروض متنوعة، مشيراً إلى أن محتوى المهرجان شهد بنسخته هذا العام نمواً بنسبة 20%، إضافة إلى زيادة كبيرة في الأنشطة دون حجز مسبق وورش العمل والعروض الجديدة في حديقة الحيوانات بالعين، مما جعل من تعلم العلوم تجربة أكثر مرحاً وسهولة لجميع أفراد الأسرة.

وقال المهندس سند أحمد رئيس لجنة الابتكار، ومدير إدارة المعرفة بالإنابة بمجلس أبوظبي للتعليم: يعد الابتكار من أولويات دولة الإمارات. ولهذا السبب يتناول المهرجان الذي ينعقد في إطار أسبوع الابتكار الإماراتي مجموعة من الموضوعات تمتد من عالم الطبيعة إلى علوم الفضاء من خلال محتوى تفاعلي يجذب المشاركين، ويحفز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.