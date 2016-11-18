هزاع بن زايد يناقش وعمدة جنيف العلاقات السياسية والاقتصادية

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مكتبه بديوان ولي العهد غيوم بارازون عمدة مدينة جنيف، الذي يزور الدولة حالياً. وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وسويسرا وتحديد مجالات التعاون التي تحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

ورحب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بعمدة جنيف مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وسويسرا وهي العلاقات التي تحرص الإمارات على تطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع المهندس عويضة مرشد المرر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.