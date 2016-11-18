منصور بن محمد يكرم الفائزات في مسابقة الشيخة فاطمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وبحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تكرم «الجائزة» مساء اليوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة، في حفل إعلان الفائزات بالجائزة بمراكزها المختلفة، والذي سيقام في ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، حفل ختام مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وكرم سموه، يرافقه المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، صاحبات المراكز العشرة للمسابقة الفرعية، التي أقيمت على هامش الجائزة، لجائزة «أحسن الأصوات»، وأعضاء لجنة التحكيم، والرعاة، ووسائل الإعلام.

وخلال الحفل أعلنت لجنة التحكيم عن أسماء المتسابقات الفائزات بالمراكز العشرة الأولى لجائزة «أحسن الأصوات»، التي نظمت على هامش مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن، وهن حسب الترتيب، من الأول إلى العاشر: إيمان الزواتني من المغرب، الزهراء هني من الجزائر، حنانة مصطفى خلفي من إيران، آمنة عتيق سلطان محمد الظاهري من الإمارات، رقية أبياه من موريتانيا، فريحة بنت ذو الكفل من ماليزيا، رفيعة حسن جينات من بنغلاديش، شيمان شاكر سيد أحمد هلال سلامة من البحرين وفاطمة سعد نايف العجمي من الكويت.

وعقب تكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للفائزات بـ «أجمل صوت»، كرم سموه لجان تحكيم المسابقة، وهي كل من لجنة تحكيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ولجنة تحكيم أحسن الأصوات، ولجنة تحكيم الاختبار المبدئي للمتسابقات، والمتطوعين والمتطوعات.

جائزة دولية لأجمل صوت

من جانبه، أكد المستشار بو ملحة أن اختيار سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة، يأتي تقديراً للأعمال التي تقوم سموها بها، من أجل خدمة كتاب الله، من خلال الكثير من المساهمات الفاعلة في هذا المجال، وتبنيها المشروعات التي تخدم كتاب الله وحفظته.

كما كشف عن نية جائزة دبي للقرآن الكريم، استحداث جائزة دولية تعنى باختيار أجمل الأصوات من الذكور والإناث، مؤكداً أن القرآن الكريم يحتاج إلى الصوت، كما يحتاج إلى الحفظ وإتقان أحكام التجويد.

وأكد بو ملحة في مؤتمر صحافي أمس، أن الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، حققت نجاحاً منقطع النظير، استثماراً لخبرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مسابقات الذكور على مدى العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن متابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفعاليات الجائزة بشكل يومي، منح أعضاء اللجنة المنظمة والإداريين والمتطوعين، الدافع لتحسين العمل والأداء، وتقديم الأفضل في هذا الشأن، بما يليق بسموها، التي ارتبط اسمها بالجائزة، في وقت عول فيه كثيراً على المتطوعات في الدورات المقبلة للفتيات، وأكد أنهن أثبتن جدارة وفاعلية في إدارة المسابقة.

وأشار إلى أن المسابقة حظيت بمتابعة جيدة من المواطنين والمقيمين، الذين تفاعلوا مع الاختبارات اليومية التي استمرت لمدة 10 أيام، عطفاً على مسابقة أجمل الأصوات التي أقيمت يوم أمس، وحظيت بحضور واهتمام كبيرين من المتابعين، لافتاً إلى أن الفتيات تفوقن في حفظهن للقرآن على الذكور في الدورات الأخرى، و«هذا ما جسدته قوة الدورة الأولى للفتيات».

وقال رئيس اللجنة المنظمة: «المتسابقات أقوى من الذكور في التنافس القرآني، حيث يوجد تقارب كبير في مستوى المتنافسات على المراكز الأولى، وقد برزت أصوات جميلة جداً في مسابقات الفتيات، وهذا يعطي دافعاً أن نفكر في إقامة مسابقة دولية للأصوات، وهذا الأمر ندرسه ونبحثه في الوقت الحالي، لأن القرآن كما يحتاج للحفاظ، يحتاج للأصوات الجميلة».

وقدم المستشار إبراهيم بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، شكره لراعي الجائزة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تفضله بإقامة مسابقة «فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم»، في يوم الإعلان عن تكريم سموها الشخصية الإسلامية في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها قبل الماضية.

وشكر بو ملحة كذلك، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على اهتمامها ومتابعتها للمسابقة «وهذا يدل على دعم واهتمام سموها بكل ما يؤدي إلى استقامة المجتمعات، وفهمها لكتاب ربها بشكل صحيح، دون إفراط أو تفريط». كما وجه شكره إلى راعي الحفل، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جميع الفرق واللجان التي أسهمت في إنجاح الدورة الأولى لهذه المسابقة.