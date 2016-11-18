محمد بن راشد: الأخوّة والصداقة بين الإمارات وعمان يشهد عليها التاريخ وترسّخها الجغرافيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطنة عمان بذكرى نهضتها المباركة الـ46، مشيراً سموه إلى أن الأخوة والصداقة بين الإمارات وعمان يشهد عليها التاريخ وترسخها الجغرافيا.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لسلطنة عمان عيدها وذكرى نهضتها المباركة الـ46، ونبارك لأخي جلالة السلطان قابوس المعظم مجداً أرساه وشعباً عظيماً أحبه وأغلاه».

وأضاف سموه: «الأخوة والصداقة بين الإمارات وسلطنة عمان يشهد عليها التاريخ.. وترسخها الجغرافيا.. وتعززها محبة عظيمة وتواصل مستمر بين الشعبين». ونشر سموه فيديو يتضمن أوبريتاً غنائياً يبرز العلاقات المتينة بين الإمارات عمان، ويشيد بنهضة السلطنة.