كلوب ساندويش الضاحكة

ادعي طفلك لمساعدتك بتقديم وجبة عشاء جذابة، وقدمي له طبق يغريه، أعده خصيصاً لسيدتي الشيف نوفل العامري من فندق المشرق تحت عنوان كلوب ساندوش الضاحكة



المقادير:

• 6 شرائح من خبز توست القمح.

• حبة من الخيار.

• 4 حبات من الطماطم الكرزية.

• 3 شرائح من الجبنة "جبنة شرائح".

• 6 قطع من شرائح الزيتون الأسود.



طريقة التحضير:

1. قومي باستخدام أشكال الطعام لتقطيع الخبز حسب الشكل الذي ترغبين به.

2. قطعي الطماطم والخيار إلى حلقات.

3. قطعي الجبنة بنفس قطاعة الخبز التي قمت باستخدامها.

4. ابدئي بصف الخبز، ثم الجبنة، ثم الخيار والطماطم، ثم أغلقي الساندويشات بشرائح الخبز.

5. زيني الخبز بحلقات الخيار، وضعي في منتصفها الزيتون لتحصلي على عيون، وقطعة من الطماطم لتحصلي على أنف أو فم للساندويش.

(الكمية تكفي لـ3 أطفال)