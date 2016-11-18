كيف تختارين مقعد السيارة المناسب لطفلك

أثناء اصطحابك لطفلك في السيارة معك، عليك التأكد جيداً من أنه في أمان تام، واتباع التعليمات التي تنص على استخدام كرسي الأمان الخاص بالأطفال دون السن المناسبة للجلوس في السيارة، لذلك فإن الحفاظ على سلامة الطفل عند ركوب السيارة من أهم المسؤوليات الموكلة إليك كأم، حيث أن استخدامك لمقاعد السيارة يساعدك في الحفاظ على سلامة طفلك.

وقد تجدين العديد من الخيارات أمامك لاختيار الكرسي المناسب لطفلك ولسيارتك، فهناك عدة أنواع مختلفة من كراسي السيارة الخاصة بالأطفال، لذلك يسعدنا أن نقوم بإعطائك لمحة مفصلة عن تلك الأنواع المختلفة من خلال السطور التالية:

المقاعد الصغيرة:

إذا كان لديك أطفال آخرون، فأنتِ بحاجة إلى كرسي يحافظ على مساحة السيارة الداخلية، ولا يسبب إزعاجاً لباقي أفراد الأسرة، لذا من الأفضل اختيار المقعد ذي المساحة الصغيرة، وهناك مقاعد عديدة مخصصة لذلك الغرض، كما أنها مزودة بنسب أمان عالية.

مقاعد سهلة الاستخدام:

في حال كنتِ من النوع العملي الذي يتنقل كثيراً بطفله، فأنت بحاجة إلى مقعد سهل الاستخدام، حيث يمكنك وضعه بسهولة داخل السيارة دون الحاجة لأمور معقدة لتركيبه، لذلك ننصحك باستعمال المقاعد متعددة الاستخدامات، والتي يمكنك وضعها في السيارة بكل سهولة ويسر، وكذلك وضعها في عربة الأطفال.

مقاعد ذات تقنية عالية:

إذا كنت من المهتمات بالتكنولوجيا الحديثة، فهناك مقاعد عالية التقنية، حيث توفر لك تحميل تطبيق على هاتفك، ومن خلاله يمكنك التحكم بها، فيمكنك تشغيل موسيقى أو ألعاب أو حتى تغيير اتجاه المقعد والعديد من الخدمات الأخرى التي تختلف من منتج لآخر، ولكنها تعمل في النهاية لإرضاء ذوقك الخاص.

مقاعد أنيقة:

لطيفة ومريحة وسهلة الاستخدام وأنيقة المظهر، إذا كان هذا ما تبحثين عنه، فهناك مجموعة متنوعة من المقاعد بالألوان والزخارف الأنيقة، والتي قد تدل على شخصيتك وتتناسب مع ذوقك في الأزياء العالمية ومتابعة آخر الصيحات العالمية.

المقاعد الموفرة:

في حال كنت تبحثين عن مقعد يتناسب مع ميزانيتك المالية، فهنا يجب عليك التأكد من جودة المنتج وسلامته، وننصحك بشراء المقاعد التي تناسب طفلك أيضاً خلال فترة نموه دون الحاجة لشراء مقعد آخر أكبر، وهذا سوف يوفر لك بعض المال.

مقاعد ذات نسبة أمان عالية:

للأمهات اللواتي يبحثن دائماً عن سلامة أبنائهن بغض النظر عن التكلفة هناك مقاعد صنعت خصيصاً لهذا الغرض، والتي توفر لطفلك نسبة أمان عالية في حال وقوع حادث، كما أنها تحمي الطفل بشكل مريح وآمن في نفس الوقت، ويمكن ضبطها بسهولة لتتناسب مع متطلباتك.

تحرص العديد من دول العالم على فرض عقوبات في حال عدم استخدام الوالدين لمقعد السيارة، ويرجع ذلك لأهميته في الحفاظ على حياة الطفل، وتعتبر بعض الدول عدم استخدامه إهمالاً في سلامة الطفل، كما عليك العلم أن مقعد السيارة مخصصٌ للبالغين فقط، وحزام الأمان مناسب لحماية البالغين، مما يعني أن طفلك بحاجةٍ إلى مقعدٍ أو وسيلة أمان إضافية للجلوس في السيارة.

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