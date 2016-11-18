تطورات جنينك في الشهر الخامس من الحمل

في هذا الشهر قد تعانين من ظهور الحبوب في وجهك، وليس صحيحاً أنها تظهر لمن تحمل بأنثى، ولكنها عادية خاصة لذوات البشرة الدهنية.الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات هذا الشهر.

* يصبح وزن جنينك حوالي 350 غراماً. ويصبح طوله حوالي 22 سم.

* إذا كان مولودك أنثى، فسوف يبدأ تكوين المهبل لديها.

* تبدأ الأسنان الدائمة بالتكون تحت الأسنان اللبنية.

* يصبح له براز، فلا تستغربي، ولكنه يحتفظ به في أمعائه .

* يتحرك الجنين في جميع الجهات، وقد تفقدين القدرة على النوم بسبب حركته.

* الآن أصبحت أعضاؤه التناسلية كاملة النمو، ويمكن رؤيتها من خلال السونار.

* بالنسبة للتغيرات التي تطرأ عليك خلال الشهر الخامس، فسوف تلاحظين أن حرقة المعدة تزداد بسبب الهرمونات، فقسمي وجباتك لكي لا تشعري بالتخمة.

* انخفاض ضغط دمك من الأمور الطبيعية وشعورك بالدوخة بسبب ذلك.

* يحدث لديك تشوش في الرؤية، وهذا بسبب احتباس السوائل في جسمك.



نصيحة

لا تقلقي من صعوبة التنفس، وأكثري من تناول الأغذية الغنية بالحديد.

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