الضبطية القضائية تغلق 5 مراكز للدورس الخصوصية بالغربية

الغربية – اسلام الخياط

أغلقت اللجنة القانونية بالضبطية القضائي بمديرية التربية والتعليم، أمس الخميس 5 مراكز مخالفة للدورس الخصوصية بمركز السنطة بمحافظة الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة نحو أصحابها.

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كانت حملة مكبرة برئاسة محمد عباس رئيس الشئون القانونية ومأمور الضبط القضائى ومختصين من إدارة السنطة التعليمية ومجلس مدينة السنطة وشركتى الكهرباء والمياه وقوة من مركز شرطة السنطة من ضبط 5 مراكز "سنتر" للدورس الخصوصية بنطاق مركز السنطة تمارس نشاطها بشكل طبيعى ووجود الطلاب بها وذلك بالمخالفة للقانون فاتخذت اللجنة إجراءتها المتقدمة.

وتم رفع تقرير للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم