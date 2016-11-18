أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الضبطية القضائية تغلق 5 مراكز للدورس الخصوصية بالغربية

Google+ Print
الضبطية القضائية تغلق 5 مراكز للدورس الخصوصية بالغربية الضبطية القضائية تغلق 5 مراكز للدورس الخصوصية بالغربية

>الغربية – اسلام الخياط

أغلقت اللجنة القانونية بالضبطية القضائي بمديرية التربية والتعليم، أمس الخميس 5 مراكز مخالفة للدورس الخصوصية بمركز السنطة بمحافظة الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة نحو أصحابها.
>  

كانت حملة مكبرة برئاسة  محمد عباس رئيس الشئون القانونية ومأمور الضبط القضائى ومختصين من إدارة السنطة التعليمية ومجلس مدينة السنطة وشركتى الكهرباء والمياه وقوة من مركز شرطة السنطة من ضبط 5 مراكز "سنتر" للدورس الخصوصية بنطاق مركز السنطة تمارس نشاطها بشكل طبيعى ووجود الطلاب بها وذلك بالمخالفة للقانون فاتخذت اللجنة إجراءتها المتقدمة.

 

وتم رفع تقرير للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم  

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365