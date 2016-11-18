بالصور.. أنغام تحيي حفل الجمعية المصرية لشباب الأعمال«EJB» بالتجمع

كتب: هاني صابر

أحيت النجمة “أنغام”، اليوم الخميس، حفل الجمعية المصرية لشباب الأعمال “EJB”، بكيمبينسكي التجمع.

وحرص كوكبة من نجوم الفن ورجال وسيدات المجتمع المصري على الحضور في مقدمتهم الفنان تامر حبيب و الفنان محمد شاهين والراقصة الاوكرانية الا كوشنير والاعلامية شيماء السباعي والاعلامية دعاء صلاح .

وبدأت “أنغام” الحفل بتوجيه التحية للحضور ثم غنت “عمري معاك” وتبعتها بباقة من الأغاني منها “بين البنين” و “واحدة كاملة ” و”وحدانية ” و”أكتبلك تعهد ” .