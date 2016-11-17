منى زكى عن زوجها: «الحب والحنان كله‎»

كتب: مصطفي حمزة

قالت مني زكي، عن أحمد حلمي ، بأنه الحب والحنان كله بالنسبه لها ، وذلك في شهادتها عن زوجها فى الكتاب الذى كتبه الناقد طارق الشناوى عن “حلمي”، وحمل عنوان “حلمي .. خارج السرب” .

وتابعت “منى” حديثها عن زوجها، في الكتاب الذي صدر عنه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 38 قائلة: حلمي فنان حتى النخاع زى ما بيقولوا، درس الديكور، ويرسم لوحات مختلفه، ويكتب خواطر جذابة جدًا، يعشق المزيكا وجميع الفنون، وله رؤية مختلفة فيها.

وأضافت “مني”: كذلك هذا الإنسان ما يدفعه لحب الحياة ،هو شغفه للفن وتقدير المشاهد للعمل الذى يقدم ، وليس أعماله فقط، بل أيضا أعمال زملاءه .

يذكر أن، الكتاب مكون من أربع فصول،حمل الأول عنوان الكتاب، والثانى كان بعنوان “فضفضة مع حلمى” ويضم حوار مطول للشكاوى مع النجم الشاب، وشمل الثالث رؤية نقدية لأفلامه قبل أن يقدم بالربع إطلالة عن قرب تضم شهادات منى زكى، وابنتها ليلى، والمؤلف تامر حبيب،المخرج محمد ياسين، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنان احمد فهمى،والفنان الكبير سمير غانم.

> وفى الفصل الخامس يقدم الشناوى فيلموجرافيا لمشاريع أحمد حلمى.