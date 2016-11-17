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محمد عواد: نعتذر لجماهير الإسماعيلى على التعادل مع المصرى

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محمد عواد: نعتذر لجماهير الإسماعيلى على التعادل مع المصرى محمد عواد: نعتذر لجماهير الإسماعيلى على التعادل مع المصرى

>كتب محمد محمود

اعتذر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى للجماهير بعد التعادل أمام المصرى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب بالجولة التاسعة من عمر الدورى الممتاز.

 

وقال عواد فى تصريحاته لقناة on sport إن الجماهير تشتاق لعودة الدراويش كما كانت فى الدورى، ولكن الحصول على نقطة من مباراة اليوم أمر ليس بالسىء.

 

وحرص عواد على تهنئة أحمد ناجى مدرب حراس مرمى بالفوز على غانا التى فازت بها بهدفين فى تصفيات كأس العالم، مشددا أن ناجى يتحدث معه كل مباراة يشارك بها مع الإسماعيلى لتشجيعه.


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مصر 365

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