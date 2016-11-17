كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 11 / 2016 والتى جاء فى مقدمتها، الجبلاية تتفق مع كوبر على إلغاء المعسكر الخارجى، وكوبر يرفض مواجهة تونس فى شرم الشيخ.

رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، إقامة ودية تونس يوم 8 يناير المقبل بشرم الشيخ، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2017 فى الجابون.

اتفق اتحاد الكرة، مع هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على إلغاء المعسكر الخارجى للفراعنة الذى كان من المقرر إقامته فى الإمارات قبل السفر للجابون للمشاركة فى أمم أفريقيا 2017.

قرر خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، دعم النشاط الرياضى بـ75 ناديا بمحافظة الإسكندرية بمبلغ مليون و455 ألف جنيه، لاستمرار الأنشطة الرياضية خلال الموسم الجارى.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى مسابقة الدورى، ستقام فى موعدها المحدد فى الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 29 ديسمبر المقبل، على أن تختتم بها مباريات الدور الأول من المسابقة وفقا للجدول.

تلقى اتحاد الكرة خطابا من نظيره التونسى يفيد بموافقته على مواجهة الفراعنة وديا على هامش معسكر لنسور قرطاج فى القاهرة فى الفترة من 2 حتى 9 يناير المقبل، استعدادا لأمم الجابون.

ظهرت فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين ناديى الأهلى والزمالك بسبب عودة "الاستبدال" قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

قررت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى إجراء امتحانات الترقى والجدد للحكام فى 17 يناير المقبل على أن يكون الكشف الطبى للجدد بالمناطق الفرعية فى أوائل الشهر نفسه.

قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم على جبر مدافع الفريق 100 ألف جنيه بخلاف خضوعه لتدريبات منفردة، بسبب اعتراضه على الاستبعاد من قائمة مباراة طنطا بطريقة غير لائقة.

حذر الجهاز الطبى للنادى الأهلي بقيادة خالد محمود اللاعبين من تناول الفيتامينات الأمريكية الخاصة بتعويض الفاقد من الجسم بعد التدريبات.

تأهل الثنائي المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وكريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا إلى نهائى بطولة قطر الدولية المفتوحة للإسكواش، والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، ليصبح نهائى البطولة مصريا خالصا.