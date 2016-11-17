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مساعد الرئيس السودانى: العلاقات مع السعودية أصبحت أكثر قوة

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مساعد الرئيس السودانى: العلاقات مع السعودية أصبحت أكثر قوة مساعد الرئيس السودانى: العلاقات مع السعودية أصبحت أكثر قوة

>(أ ش أ)

قال مساعد أول الرئيس السوداني، محمد الحسن الميرغنى ، إن العلاقات السودانية راسخة ومتجذّرة منذ القدم بسبب الدين والجوار والمصير المشترك، وأنها أصبحت أكثر منعة وقوة فى عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وأضاف الميرغنى خلال الحفل التكريمى الذى أقامه اليوم الخميس ، بمقر إقامته بالخرطوم بحرى ، لسفير السعودية لدى السودان ، فيصل بن حامد معلا ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله، أن خادم الحرمين الشريفين تمكن مع أخيه الرئيس عمر البشير، من إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعى فى المجال السياسى والاقتصادى والدفاعى .

وتوقع أن تشهد العلاقات مع المملكة مزيداً من التنسيق والتعاون فى المرحلة المقبلة لصالح الشعبين الشقيقين ، معربا عن تقديره للجهود المخلصة التى قام بها السفير معلا، فى سبيل تطوير العلاقات ، وتقديم الخدمات والتيسيرات للحجاج والمعتمرين ، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاحات فى مسيرته العملية .

من جانبه،عبّر السفير فيصل معلا عن تقديره لهذا التكريم والإحتفاء الذى عدّه تكريماً لكل سعودى ، وشكر السودانية على تعاونها الكامل معه خلال الفترة الماضية، ما أسهم بشكل كبير فى تأدية مهامه .


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