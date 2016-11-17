ضبط 32 طن أرز شعير مخبأة فى مخزن غلال بكفر الشيخ

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم إسلام البدوى، تحت إشراف اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 32 طن أرز شعير بمخزن لدى تاجر غلال بهدف الإحتكار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط 32 طن أرز شعير بمخزن “أ.ع” 56 سنة تاجر غلال، مقيم بقرية الصردى، مركز سيدى سالم.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 76187 لسنة 2016م جنح مركز سيدى سالم، وجارى العرض على النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.