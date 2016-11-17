أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 32 طن أرز شعير مخبأة فى مخزن غلال بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 32 طن أرز شعير مخبأة فى مخزن غلال بكفر الشيخ ضبط 32 طن أرز شعير مخبأة فى مخزن غلال بكفر الشيخ

أرشيفية – الارز

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث بكفر الشيخ، برئاسة المقدم إسلام البدوى، تحت إشراف اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 32 طن أرز شعير بمخزن لدى تاجر غلال بهدف الإحتكار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط 32 طن أرز شعير بمخزن “أ.ع” 56 سنة تاجر غلال، مقيم بقرية الصردى، مركز سيدى سالم.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 76187 لسنة 2016م جنح مركز سيدى سالم، وجارى العرض على النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء