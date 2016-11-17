السودان ينفي مقتل سودانيين على الحدود المصرية الليبية

نفت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس ، ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية، حول مقتل مواطنين سودانيين على الحدود المصرية الليبية ، موضحة أنها تابعت اتصالاتها مع قنصلية السودان العامة بمدينة بنغازي الليبية، و أن القنصلية نفت مقتل أي سوداني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير قريب الله الخضر، في بيان صحفي، إن القنصلية أفادت بأن سيارة تحمل مجموعة تضم 17 شخصًا من جنسيات مختلفة ، من ضمنهم ثلاثة سودانيين، عبروا الحدود المصرية بطريقة غير شرعية من جنوب السلوم إلى ليبيا يوم 13 نوفمبر الجاري .

وأضاف “وقد تعرضوا لمطاردة من قوات مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية فانقلبت السيارة، ما أدى لمقتل سيدة وطفلها، فيما أصيب الباقون بإصابات متفاوتة وضمنهم السودانيون الثلاثة الذين تم نقلهم إلى مستشفى طبرق وخرجوا بعد تلقي العلاج” .

وأشار خضر، إلى أن سلطات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا تسلمتهم، وتتابع القنصلية العامة ببنغازي أمر الإفراج عنهم، تمهيدًا لترحيلهم إلى السودان .

أ ش أ