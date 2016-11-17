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«الطب الشرعي»: لم نصدر حتى الآن تقرير الصفة التشريحية لـ «مجدي مكين»

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«الطب الشرعي»: لم نصدر حتى الآن تقرير الصفة التشريحية لـ «مجدي مكين» «الطب الشرعي»: لم نصدر حتى الآن تقرير الصفة التشريحية لـ «مجدي مكين»

المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، أن مصلحة الطب الشرعي أصدرت فقط تصريحًا باتخاذ إجراءات دفن المواطن المجني عليه مجدي مكين، وأنها لم تصدر حتى الآن تقرير الصفة التشريحية عن حالته.

وأوضح مروان، في بيان له، اليوم، أنه تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المواطن المجني عليه، وتشريح الجثة وأخذ العينات منها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الإجراءات والتحاليل ستستغرق بعض الوقت، وأن التقرير النهائي سيظهر بدقة الأسباب التي أدت إلى حدوث حالة الهبوط المفاجىء في الدورة الدموية والتي أعقبتها وفاة المجني عليه.

وأشار مروان، إلى أن عبارة “الهبوط في الدورة الدموية”، تم ذكرها في شأن تشخيص سبب الوفاة، وتستخدم فقط عند اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن، ولا تعد تقريرًا مفصلًا عن حالة المجني عليه، موضحًا أنه بمجرد صدور تقرير الصفة التشريحية، سيتم إرساله إلى النيابة العامة.

وقال مروان، إن ذوي المجني عليه عقب استلامهم لجثمانه من مصلحة الطب الشرعي، هم من قاموا بنزع الأغلفة من عليها، وكان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد أن الوزارة طلبت من الطب الشرعي المعلومات الكاملة، في شأن الإجراءات الطبية والتشريحية، والتي اتخذتها مصلحة الطب الشرعي حيال جثمان المواطن مجدي مكين، في ضوء المقطع المصور الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن المجني عليه.

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