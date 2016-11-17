إلهام شاهين وكاملة أبو ذكري يحضران عرض«يوم للستات» بمهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم “يوم للستات”، منذ قليل، ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 38 ، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحرص علي حضور الفيلم من صناعه الفنانة والمنتجة إلهام شاهين، والمخرجة كاملة أبو ذكرى .

فيما حرص علي حضوره من الفنانين : كنده علوش، وعزت أبو عوف، وإيناس عبد القادر، والموسيقار هشام نزيه، والمخرج شوقى الماجرى.

تدور أحداث الفيلم فى حى شعبى بالقاهرة، ويصبح خبر افتتاح حمام سباحة جديد حديث الجميع، خاصة مع تخصيصه يوم اﻷحد للسيدات فقط، وهو ما يؤدى إلى جمع العديد من السيدات المنحدرات من خلفيات اجتماعية مختلفة، حيث تحلم عزة منذ زمن بارتداء ملابس السباحة، وتجد شيماء من يستمع إليها حين تتحدث عن حياتها الخاصة، وتحاول لولا تجاوز حزنها على ابنها الراحل، ومع الوقت يصير هذا اليوم المخصص للسيدات مصدر فضول للرجال.

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية لـ 10 شخصيات رئيسة 5 من الرجال هم محمود حميدة وفاروق الفيشاوى وأحمد الفيشاوى وإياد نصار وأحمد داوود، و5 من السيدات هن إلهام شاهين، ونيللى كريم، وهالة صدقى، وناهد السباعى، ورجاء حسين.