أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف بفعل ارتفاع الدولار

Google+ Print
الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف بفعل ارتفاع الدولار الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف بفعل ارتفاع الدولار

أرشيفية

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر يوم الخميس متخليا عن المكاسب المبكرة التي حققها مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام بفعل بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين التي عززت مبررات رفع الفائدة الشهر القادم.

وبحسب رويترز قالت يلين في شهادة أمام الكونجرس إن انتخاب الجمهوري دونالد رئيسا للولايات المتحدة ليس من شأنه إحداث تغيير في خطط المجلس لرفع أسعار الفائدة “في وقت قريب نسبيا.”

وفي الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش هبط في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1215.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو عند 1210.73 دولار للأوقية.

وجرت تسوية المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض نسبته 0.6% عند 1216.90 دولار للأوقية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر