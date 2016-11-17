الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف بفعل ارتفاع الدولار

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر يوم الخميس متخليا عن المكاسب المبكرة التي حققها مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام بفعل بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين التي عززت مبررات رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وبحسب رويترز قالت يلين في شهادة أمام الكونجرس إن انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ليس من شأنه إحداث تغيير في خطط المجلس لرفع أسعار الفائدة “في وقت قريب نسبيا.”

وفي الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1215.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو عند 1210.73 دولار للأوقية.

وجرت تسوية المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض نسبته 0.6% عند 1216.90 دولار للأوقية.