أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 17 / 11 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 17 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، تعادل الإسماعيلي مع المصرى في الجولة التاسعة بالدورى والتي جمعتهما على استاد برج العرب.

خضر يطالب بسرعة تجهيز صبحى وعبد الفضيل وجمال فى الإسماعيلى

طالب الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أشرف خضر، من الجهاز الطبى للفريق بسرعة تأهيل محمد صبحى وشريف عبد الفضيل وأحمد جمال، لاعبى الدراويش، والذين أصيبوا بجذع فى الركبة منذ فترة.

ويخضع صانع ألعاب الدراويش الشاب لجلسات تأهيلية من أجل عودته مجددا إلى صفوف الفريق، عقب مواجهة الفريق البورسعيدى، خاصة أن الجهاز الفنى للإسماعيلى يحتاج لجهوده فى المباريات المقبلة.

الإسماعيلى يخطف مهاجم شباب بدواى من الأهلى

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى الحصول على توقيع عبد الله حسن لاعب مركز شبان بدواى التابع لمدينة المنصورة لمدة ٥ سنوات على أن يتم قيده تحت السن لأن اللاعب مواليد ٩٨.

ونجح الإسماعيلى فى خطف اللاعب بعد منافسة مع الأهلى الذى كان مهتما يضم اللاعب، حيث حسمت رغبة اللاعب انتقاله لقلعة الدراويش.