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مصادر: «رومني» وزير خارجية أمريكي محتمل في إدارة «ترامب»

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مصادر: «رومني» وزير خارجية أمريكي محتمل في إدارة «ترامب» مصادر: «رومني» وزير خارجية أمريكي محتمل في إدارة «ترامب»

ميت رومني -أرشيفية

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد إنه يعتزم عرض منصب وزير الخارجية في إدارته على السناتور الجمهوري ميت رومني.

وأضاف المصدر لرويترز أن ترامب سيلتقي رومني يوم الأحد المقبل لمناقشة المسألة في اجتماع بينهما.

وخسر السناتور الجمهوري ميت رومني انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما عام 2012.

وفاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر الجاري ليصبح الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة حين يتم تنصيبه مطلع العام المقبل خلفًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

 

 

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