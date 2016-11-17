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بالصور.. تكريم الإعلامية دعاء صلاح عن دورها تجاه المرأة بمؤتمر الصحة الرئوية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

كرم القائمين علي مؤتمر الصحة الرئوية ، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبري، الاعلامية دعاء صلاح وعدد من الفنانين.

وجاء تكريم “دعاء” لدورها الرائد في برنامجها الماضي”دودي شو”، الذي قدمت من خلاله خدمات للمرأة ونصائح عديدة في الاهتمام بصحتهم وجمالهم.

وتم أيضًا تكريم عدد من الفنانين أيضًا من بينهم الفنانة علا رامي وطارق الدسوقي و رامي وحيد و الاعلامية مني الحسيني .

يذكر أن ، المؤتمر أقيمت علي هامشه مناقشة للأمراض الرئوية ومرض السكر وأنواعه وتأثيره على صحة المصريين وسط حضور الفنانين والاعلاميين .

 

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