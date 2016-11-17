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بالصور..«حواس»: الفراعنة صنعوا المراكب الخشبية في عصور ما قبل الأسرات

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زاهى حواس

زاهى حواس

قال زاهي حواس، إن المصري القديم عرف المراكب الخشبية قبل آلالاف سنين فى عصور ما قبل الأسرات، وهو ما ظهر فى حول الأهرامات فى منطقة “هضبة الاهرامات”.

وأضاف حواس، خلال تقديمه لبرنامج “كاشف الأسرار”، المذاع على قناة “الغد” ، اليوم، أن هضبة الجيزة من أشهر الجبانات الفرعونية، ويرقض فيها عائلة ملكية اعتلت الحكم منذ 4500 عام، خوفو وخفرع ومنكاورع، وتحوى البقعة الكثير من الآثار منها المجموعة الهرمية للملك خوفو وحفرة تضم خمس مراكب ملكية.

وأوضح حواس، أن الملك خوفو اهتم بالمراكب فى المراسم الجنائزية، حيث كشفت البعثة التشيكية أن الفراعنة فى المجتمعات القديمة اهتم بالمراكب الخشبية كبيرة الحجم فى منطقة جنوب أبو صير لتحمل الملوك، كانت مدفونة فى الدولة المصرية القديمة.

وأكد حواس، أن المصريين القدماء بنوا المراكب الخشبية ظنًا منهم أنها ستحملهم للعالم الآخر الذين حضروا له طيله حياتهم، مشيرًا إلى أن المراكب وجدت قريبة من مقابر الملوك وفى وادي الملوك، كما أنهم صنعوها بشكل مبهر يمثل براعتهم على تجميع وتفكيك الأخشاب بشكل سهل ومرن.

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