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مهرجان القاهرة السينمائي يشهد أجرأ اطلالات النجمات العربيات!

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الخميس 17-11-2016 16:02

كالعادة جمعت سجادة مهرجان القاهرة السينمائي ألمع النجوم والنجمات العرب، حيث كان الحضور كبير هذا العام ولافت أيضاً، وسجلت نسخة عام 2016 الاطلالات الأجرأ بالنسبة للنجمات في فساتين السهرة، حيث تحدين المحظور واخترن تصاميم غير اعتيادية، واليك التفاصيل.

لعل الاطلالات الأكثر جرأة كانت من نصيب الممثلة "مريم حسن" التي اختارت فستاناً من المخمل الأحمر مكشوف الأكتاف وله شق طويل وصل لأعلى الساق، وقد نسّقت معه صندل باللون الفضي وشنطة يد من لون الفستان نفسه.
كما أن اطلالة النجمة الجميلة "درة زروق" كانت من الاطلالات اللافتة حيث اختارت فستاناً من الدانتيل الأسود الناعم بياقة عالية وأكمام طويلة، ونسقت معه شنطة يد باللونين الأسود والفضي.
وكذلك فإن اطلالة النجمة "الهام شاهين" لم تكن اعتيادية حيث اختارت فستاناً باللون الأسود من قماش الشيفون غير أنه ناسبها وجعلها تبدو أصغر سناً، وقد نسقت معه شنطة يد ياللون الفضي. والأسود كان خيار "دينا الشربيني" على فستان جريء من قماش الدانتيل والشيفون، مكشوف من الأمام.
وبالمقابل فقد بدت اطلالات كل من "صبا مبارك" و"أمينة خليل" راقية وناعمة في فستان سهرة مميزة، فشاهدنا "صبا" باللون الأزرق الداكن، و"أمينة" باللون الأسود.

وغيرهن كثيرات من النجمات العربيات اللواتي اخترن اطلالات جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي للعام 2016، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بأناقة النجمات.

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سيدتي