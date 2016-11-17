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لافروف: الاتهامات الجزافية لروسيا أمر غير مقبول

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لافروف: الاتهامات الجزافية لروسيا أمر غير مقبول لافروف: الاتهامات الجزافية لروسيا أمر غير مقبول

سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت أن الاتهامات المنسوبة لروسيا وغير المدعومة بأدلة بشن غارات على المدنيين بسوريا أمر غير مقبول.

وذكرت الخارجية الروسية – في بيان لها أوردته قناة “روسيا اليوم “، اليوم الخميس – أن لافروف ركز، خلال الاتصال بحث الوضع في سوريا، على ضرورة تجنب الأعمال الأحادية التي تسبب تأزم النزاع والآمال الوهمية في تحقيق تقدم دون الفصل بين المعارضة السورية عن المتطرفين بصورة فعالة أو دون إغلاق حقيقي للحدود مع الدول التي تصل عبرها تعزيزات إلى التنظيمات الإرهابية.

كما شدد وزير الخارجية الروسي على أن الاتهامات الجزافية المنسوبة لروسيا بشن ضربات على السكان المدنيين في سوريا أمر غير مقبول، مضيفًا أن من غير المقبول أيضًا إقامة حصار إعلامي حول عملية التحالف الغربي لتحرير مدينة الموصل العراقية.

أ ش أ

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