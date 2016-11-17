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أستاذ أورام: العلاج الهرمونى يقلل "الإستروجين" وأعراضه الجانبية أقل

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أستاذ أورام: العلاج الهرمونى يقلل "الإستروجين" وأعراضه الجانبية أقل أستاذ أورام: العلاج الهرمونى يقلل "الإستروجين" وأعراضه الجانبية أقل

>كتبت أمل علام

كشف الدكتور عباس عمر أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية أن هرمون "الاستروجين" أو ما يسمى بهرمون الأنوثة، يساعد فى نمو أورام الثدى، موضحا أن العلاج الهرمونى هو عقار مضاد لهرمون الأستروجين ،ومنه مضادات "الأروماتيز"، وهو إنزيم موجود بالجسم والذى يقلل من هرمون الأستروجين.

 

وقال الدكتور عباس عمر، إن العلاج يؤخذ عن طريق الفم ،ويمتاز بأن الأعراض الجانبية الناتجة عنه أقل من العلاج الكيميائى، بشرط أن تعطى للمريضات اللاتى لديهن أورام تحمل مستقبلات الهرمون.

 

وأوضح أن العقار أثبت فعاليته فى الحالات المبكرة، موضحا أنه يمكن استمرار العلاج لمدة أطول تتعدى الـــ 5 سنوات ، إذ لوحظ استمرار تحسن المريضة على البقاء على قيد الحياة لفترة أطول بتناول العلاجات الهرمونية لمدة 10 سنوات، مضيفا أن العلاج الكيميائى ،والعلاج المناعى، يتم إعطاؤهما بناء على التحليلات البيولوجية التى تظهر لكل ورم على حدة، وأظهرت النتائج أفضلية العلاج المناعى فى كثير من الأورام.

 

وأوضح أن زيادة تكلفة العلاج المناعى تؤثر على انتشاره مما يترتب عليه عدم استفادة شريحة كبيرة من المرضى منه ، نظرا لارتفاع أسعاره.

 


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