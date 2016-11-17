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تعيين قيادات جديدة بصحة الإسكندرية

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تعيين قيادات جديدة بصحة الإسكندرية تعيين قيادات جديدة بصحة الإسكندرية

> الاسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد تم خلال الشهر الجارى اختيار عدد من الأطباء لشغل مواقع قيادية بمديرية الشئون الصحية، فى إطار خطة المديرية لضخ دماء جديدة وتشجيع روح التجديد فى مختلف مواقع العمل

 

وأوضح حجازى أنه قد تم تكليف الدكتور علاء عبد المجيد مديرًا لمنطقة شرق الإسكندرية الطبية، والدكتور مصطفى شعبان مديرًا لمنطقة العجمى الطبية، والدكتور محمد أبو شوشة مديرًا لإدارة برج العرب الصحية، كما تم تكليف الدكتور إبراهيم أبو سليمان مديرًا للحجر الصحى، والدكتور هشام عبد الحميد مديرًا لإدارة العلاج على نفقة الدولة، والدكتورة فيروز سلطان مديرة لصندوق صحة الأسرة، كما تم اختيار الدكتور أحمد إبراهيم مديرًا لمستشفى جمال حمادة بغيط العنب.

 

كان حجازى قد عقد لقاء مع القيادات عقب تسلمهم مواقعهم الجديدة، وقدم لهم التهنئة، وأعطى توجيهاته بخصوص خطة العمل فى كل موقع، وأكد ضرورة رفع كفاءة الأداء بما يليق بمكانة الإسكندرية وتأكيدًا لشعار ( تستحق).

 


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