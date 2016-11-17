عماد حسين: من الصعب عودة أبناء «مبارك» للحياة السياسية المصرية

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن ظهور نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال مبارك خلال عزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يعد طبيعيًا، لأن عبد العزيز يعد فنانًا هامًا، ومن حقهما كمواطنين عاديين الذهاب للقيام بواجب العزاء فى تلك المناسبة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن هذه ليست المرة الأولي لهما فى مثل تلك المناسبات، موضحًا أن الصحافة المصرية تعاملت مع وجودهما كخبر صحفي، مشددًا علي أن حرص بعد المواطنين علي التقاط الصور معهما جاء علي اعتبار أن البعض يرى أن عهد حسني مبارك بالنسبة لهم فترة طيبة، وربما يقيسون ما يحدث الآن من أسعار أو ماشابه، داعياً لعدم آخذ الموضوع أكبر من حجمه.

ويرى حسين، أنه من الصعب عودتهما للساحة السياسية المصرية فى الوقت الراهن، لاسيما وهما يحاكمان حتي الان فى قضية التلاعب فى البورصة، وكذلك إدانتهما فى قضية القصور الرئاسية وهو ما يعد جريمة وفقًا للقانون.