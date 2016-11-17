نشرة ONA| جابر القرموطي في السجن..عمرو موسى في ضيافة MBC مصر..وزير الصحة في ضيافة دريم

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بسجن كبير يقف بداخله هو وعدد من المسجونين..للمزبد

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على “MBC مصر”، خلال حلقة غدًا الجمعة، عمرو موسى..للمزيد

أجرت الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج “كلام تاني”، المذاع على شاشة دريم، لقاءًا مسجلًا مع وزير الصحة..للمزيد