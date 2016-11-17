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نشرة ONA| جابر القرموطي في السجن..عمرو موسى في ضيافة MBC مصر..وزير الصحة في ضيافة دريم

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القرموطى_وزير الصحة_ موسى

القرموطى_وزير الصحة_ موسى

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بسجن كبير يقف بداخله هو وعدد من المسجونين..للمزبد

القرموطى

القرموطى

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج “الجمعة في ”، المذاع على “MBC مصر”، خلال حلقة غدًا الجمعة، عمرو موسى..للمزيد

عمرو موسى

عمرو موسى

أجرت الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج “كلام تاني”، المذاع على شاشة دريم، لقاءًا مسجلًا مع وزير الصحة..للمزيد

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة – أرشيفية

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة – أرشيفية

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أونا

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