رئيس الكونغو الديمقراطية يعين سامى باديبانجا رئيسا للوزراء

جوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس مرسوما رئاسيا بتعيين سامي باديبانجا رئيسا جديدا للوزراء .

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية ، أن كابيلا اختار رئيس الوزراء الجديد من صفوف المعارضة ، وذلك في إطار خطته لتشكيل حكومة ائتلافية عوضا عن إجراء الإنتخابات الرئاسية قبيل نهاية العام الجاري .

وكان باديبانجا قد شارك في المحادثات مع حكومة كابيلا في أكتوبر الماضي بالرغم من مقاطعة حزبه لتلك المحادثات.

جدير بالذكر أن ولاية كابيلا الثانية من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل ولكن المحاكم في الكونغو الديمقراطية قضت بامكانية تأجيل الانتخابات وبقاء كابيلا في السلطة إلى أن يتم اختيار رئيس جديد للبلاد.

وتم التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي يدعو إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2018 إلا أن هذا الاتفاق قوبل بالرفض من جانب أحزاب المعارضة في البلاد.

أ ش أ