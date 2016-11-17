خريجو “إعلام القاهرة” يستعيدون ذكرياتهم في لقاء “30 نوفمبر”

أعلنت وحدة ضمان الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أمس، تدشينها لقاء يضم خريجي دفعات الكلية منذ إنشائها، يوم 30 نوفمبر الجاري، بهدف التواصل بين دفعات الكلية المختلفة.

وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام السابقة، في تدوينتها على جروب “خريجو كلية الإعلام جامعة القاهرة”، الذي دُشن أمس بغرض الإعلان عن اللقاء: “أحب أن أعبر عن حبي للجميع وتمنياتي بأن نجد آليات مستمرة وقوية للتواصل بيننا، وربما تكون البداية من خلال اللقاء الذي تنظمه الكلية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الحالي، وسوف ننشر برنامجه غدا”.

وأضافت عبدالمجيد، في تديونتها على الصفحة التي جمعت 5 آلاف عضو في أقل من 48 ساعة: “أنا مبسوطة قوي إن الجروب في ساعات قليلة أصبح أعضاؤه مئات، وده طبعا طبيعي لأن خريجي الكلية عندهم ارتباط قوي بها وببعضهم، وأحب أن أشكر الدكتورة نجوى كامل، المنسق لهذا اللقاء، وأشاركها هذه البداية التي أتمنى أن تكون ناجحة بفضل مشاركتكم، وأرجو التأكيد أن الهدف من هذا الجروب تواصلنا للمشاركة في اللقاء الذي تنظمه الكلية”.

من جانبها، كتبت فاطمة أحمد، مؤسسة الصفحة: “هذه الصفحة لتجميع خريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة بأقسامها الثلاثة (الإذاعة والتلفزيون – الصحافة – العلاقات العامة والإعلان)، تمهيدا للقاء مع خريجي الكلية 30/11 في تمام الساعة 12 ظهرا، والذي تنظمه وحدة ضمان الجودة بالكلية، برئاسة الدكتورة ليلى عبدالمجيد، وتحت إشراف الدكتورة جيهان يسرب، عميدة الكلية؛ لتبادل الخبرات والذكريات، وفي سبيل تحقيق التواصل الدائم مع خريجي الكلية، ومن شرفوها في جميع المجالات”.