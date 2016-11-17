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«إسماعيل» يبحث مع رئيس «فودافون» زيادة استثماراتها بمصر

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«إسماعيل» يبحث مع رئيس «فودافون» زيادة استثماراتها بمصر «إسماعيل» يبحث مع رئيس «فودافون» زيادة استثماراتها بمصر

شريف إسماعيل

 

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراءن اليوم، مع فيفيك بيدرانس المدير الإقليمي لمجموعة «فودافون» العالمية لمنطقة إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، المزايا والفرص الاستثمارية في السوق المصرية، في ضوء ما نفذته في إطار استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات في .

وصرح حسام القاويش،  المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء استهل اللقاء الذي حضره ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالترحيب بزيادة مجموعة «فودافون»، العالمية لخدمات التليفون المحمول لاستثماراتها، في ضوء كبر حجم السوق المصرية، وما تتمتع به من المزايا والفرص الاستثمارية.

وقال المتحدث، إن رئيس الوزراء أشار إلى ما نفذته الحكومة مؤخرًا باستراتيجيتها لتطوير قطاع الاتصالات في مصر، بإتاحة خدمات الجيل الرابع لخدمات المحمول، والتي تساهم في إدخال خدمات تكنولوجيا حديثة وزيادة سرعات الإنترنت، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي سينعكس إيجابيًا على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي بتقديم تقنيات عالية الجودة في قطاع الاتصالات، والذي يعد واحدًا من الأسس المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومي، ويتيح فرصة توسعة نشاط الشركات العالمية في مصر، بما من شأنه توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف القاويش، أن رئيس مجموعة «فودافون» العالمية، قد أشار إلى حرص الشركة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والعمل على تحديث البنية التحتية للاتصالات بأحدث التكنولوجيا المتوفرة المتاحة بالسوق العالمية، لإتاحة مزيد من الخدمات الجديدة بها، ووفقًا لاحتياجات المستهلكين في هذا القطاع الحيوي، والذى يشهد فرص استثمارية واعدة فى الفترة الحالية.

وأوضح القاويس، أن رئيس مجموعة «فودافون» شدد على اهتمامه بمجال التدريب الفني والتقني للمهندسين والعاملين بالشركة، وأكد أن مكتب المجموعة بمصر، يقدم الخدمات لعدد من دول الجوار، حيث يسهم في خدمة الأسواق الأخرى من الناحية الفنية.

(أ.ش.أ)

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