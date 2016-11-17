«المركزى» يعلن توفير البنوك لـ 414.65 مليون دولار لشراء السلع الأساسية

أعلن البنك المركزي المصري، أن البنوك قامت بتوفير نحو 414.65 مليون دولار، لشراء السلع الغذائية الأساسية والتموينية “غير شاملة هيئة السلع التموينية”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر الجاري، منها 13.860 مليون دولار قروض مؤقتة، و256.788 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، و143.995 مليون دولار لفتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم، أن قائمة السلع الأساسية تضمنت، “الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، واللبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة”، حيث أنه تم توفير نحو 2.64 مليون دولار لاستيراد الشاي، و124.69 مليون دولار لاستيراد اللحوم، شملت 59.016 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، و62.053 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية.

وأضاف البنك، أنه تم توفير 22.519 مليون دولار لاستيراد الدواجن، منها 3.094 مليون دولار سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، و19.425 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية، كما تم توفير 14.605 مليون دولار لاستيراد الأسماك، شملت 14.044 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، و561 ألف دولار لفتح اعتمادات مستندية.

وأشار البنك المركزي فى بيانه أيضًا، إلى أنه تم توفير 54.196 مليون دولار لاستيراد القمح، منها 6.788 مليون دولار قروض مؤقتة و47.408 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية.

وأوضح المركزى، أن البنوك استطاعت توفير 85.594 مليون دولار لاستيراد الزيوت، منها 3.420 مليون دولار قروض مؤقتة، و29.328 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، و52.847 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية، كما تم توفير 9.548 مليون دولار لاستيراد اللبن البودرة، منها 187 ألف دولار على شكل قروض مؤقتة، و8.089مليون دولار لسداد مستندات وتحصيل اعتمادات مستندية، و1.272 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية.

ولفت البيان إلى أنه تم توفير 10.034 مليون دولار لاستيراد لبن الأطفال، منها 7.195 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية و2.516 مليون دولار لفتح الاعتمادات المستندية، كما وفرت البنوك 20.974 مليون دولار لاستيراد الفول، منها 278 ألف دولار كقروض مؤقتة و20.696 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية.

وذكر البنك المركزي، أنه تم توفير أيضا 2.681 مليون دولار لاستيراد العدس، وذلك لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، بالإضافة إلى 4.431 مليون دولار لاستيراد الزبدة منها 571 ألف دولار قروض مؤقتة، و3.770 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، منوهًا بأنه تم توفير 63.451 مليون دولار لاستيراد الذرة منها 2.626 مليون دولار قروض مؤقتة و58.503 مليون دولار لسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية و2.322 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية.

(أ.ش.أ)