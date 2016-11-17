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بالصور..أهالى مساجين العفو الرئاسي أمام سجن طره فى انتظار الإفراج عن ذويهم

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أرشيفية

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

تجمهر أسر الشباب المقرر الإفراج عنهم، مساء اليوم الخميس، أمام سجن طرة، وذلك بعد القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح بالعفو الرئاسي عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وبالرغم من تصريح المسئولين لأهالى المحبوسين بأن عمليات الإفراج سوف تتم غدًا الجمعة، إلا أنهم استمروا فى تجمهرهم أمام أسوار السجن أملًا فى رؤية أبنائهم.

و يذكر أن المادة 155 من الدستور تنص على رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

 

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