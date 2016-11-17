الحكومة الليبية المؤقتة تشيد بالإنتصارات المتتالية لقوات الجيش ببنغازي

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أشادت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثنى «بالإنتصارات المتتالية» لقوات الجيش فى مدينة بنغازي، وتقدمه بمنطقة القوارشة غرب المدينة، مطالبة المجتمع الدولى بالوقوف مع الشعب الليبى ورفع حظر التسليح عن قواته المسلحة.

وقالت الحكومة ، فى بيان لها ، تحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس، «تشيد الحكومة الليبية الموقتة بالانتصارات المتتالية التى يحققها أبطال القوات المسلحة بدكهم لآخر معاقل الإرهاب فى مدينة بنغازي. والتى آخرها منطقة القوارشة حيث تم تحريرها بشكل كامل هذا اليوم»، مشيرة إلى أنه «ما زالت المعارك مستمرة حتى تحريرك قنفودة» غرب بنغازي.

وأكدت الحكومة الموقتة «دعمها الكامل للقوات المسلحة فى حربها المقدسة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والخارجة عن القانون»، وأعلنت أنها «تضع أيضًا جميع إمكاناتها تحت تصرف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حتى تحقيق النصر المؤزر وتطهير جميع ربوع ليبيا من كل أشكال العنف المسلح التى تمارسه هذه الجماعات".

وجددت الحكومة الموقتة مطالبتها للمجتمع الدولى «بضرورة الوقوف مع الشعب الليبى وجيشه البطل؛ وذلك بالعمل على الرفع الفورى لحظر توريد السلاح بغية الإسراع فى إنجاز هذه المهمة الوطنية» التى قالت إنها «ستنعكس إيجابيًا ليس على الأمن والسلم بليبيا بل على العالم أجمع » .

وناشدت الحكومة الموقتة «المدن والقبائل الليبية الوقوف وراء القوات المسلحة، وتقديم العون الاجتماعى والمعنوى لها» وترحمت على «الدين ضمخوا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الغالي» وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.