وزير الخارجية: السيسي وترامب تجمعهما "كيميا" وراحة شخصية

كتب محسن البديوى

أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى أن العلاقات المصرية الأمريكية مستقرة منذ عقود رغم تعدد الرؤساء والسياسات والرؤى المختلفة.

وقال "شكرى" فى حوار ببرنامج "نظرة"، إن فوز ترامب لم يكن زلزالاً، وربما يكون له آثار إيجابية فى إطار تحقيق الاستقرار فى العالم، مشيراً إلى أن ترامب زكى أهمية الحرب ضد الإرهاب فى رؤية واضحة دون مواربة أو استغلال، وهذا يتوافق مع الرؤية المصرية ويعد نقطة تفاهم وتعاون تعزز علاقات البلدين.

وعن لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، قال: " كان فيه قدر عالى من الراحة الشخصية وتعبير الكيميا الشخصية كان حقيقيا وكان واضحاً فى لقائهما، وكلاهما شعر بوجود أرضية قوية لاستمرار هذه العلاقة ووجود عناصر مشتركة فى تقدير الأوضاع الإقليمية وأهمية استعادة الاستقرار فى المنطقة فى مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية".