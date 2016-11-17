شاهد.. 10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

إعداد عبد الوهاب الجندى

شهدت دول العالم اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والاقتصادية، حيث استقبل الرئيس المصري نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني‎ ، وقتل وأصيب أكثر من 80 شخصاً فى تفجير بمدينة الفلوجة العراقية، واستقبلت أنجيلا ميركل المستشار الألمانية أوباما فى برلين.



>الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني‎

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