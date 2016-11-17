شاهد.. 10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

>إعداد عبد الوهاب الجندى
شهدت دول العالم اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والاقتصادية، حيث استقبل الرئيس المصري نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، وقتل وأصيب أكثر من 80 شخصاً فى تفجير بمدينة الفلوجة العراقية، واستقبلت أنجيلا ميركل المستشار الألمانية أوباما فى برلين.
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