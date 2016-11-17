الحكومة تتقدم بتعديلاتها على قانون الجمعيات للبرلمان السبت المقبل

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سيتم التقدم بتعديلات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه وأرسله لمجلس الدولة، السبت المقبل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وأوضح العجاتى لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى ستتقدم بها الحكومة للبرلمان يتم إعدادها بالتعاون مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن البرلمان قد وافق فى جلسته العامة الثلاثاء الماضى على مشروع قانونه للجمعيات الأهلية وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة.