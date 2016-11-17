أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 11 / 2016.. تغريم على جبر

كتب عمرو جاب الله

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 17 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتي على رأسها فرض غرامة مالية على علي جبر مدافع الفريق الأبيض 100 ألف جنيه بخلاف خضوعه لتدريبات منفردة.

الزمالك يغرم على جبر 100 ألف جنيه والتدريب منفردا

قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم على جبر مدافع الفريق 100 ألف جنيه بخلاف خضوعه لتدريبات منفردة، بسبب اعتراضه على الاستبعاد من قائمة مباراة طنطا بطريقة غير لائقة. كما هدد جهاز نادي الزمالك على جبر بالايقاف حال تكرار الأمر بعدما اعترض بشكل غير لائق على أمر استبعاده من القائمة.

مران الزمالك.. جلسة لمؤمن مع جنش.. وسباق بالكرة قبل مواجهة طنطا

عقد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للتمهيد لقرار عودة أحمد الشناوى لحراسة العرين الأبيض أمام طنطا غدا، الجمعة ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز. وأكد المدير الفني لنادي الزمالك لجنش ثقته الكاملة في قدراته الفنية، وأنه كان متألق في الفترة الأخيرة لكن يجب مشاركة الشناوى ليستعيد ثقته في نفسه بعد الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة الأخيرة. وأكد محمود جنش حارس نادي الزمالك لمؤمن سليمان تقبله أي قرار للجهاز الفنى ودعمه الكامل للشناوي، وأنه جاهز للمشاركة أو الجلوس بديل كما يطلب منه وخاض فريق الزمالك مران خفيف في ختام استعداده لمواجهة طنطا. بدأ نادي الزمالك المران بجلسة بين مؤمن سليمان المدير الفني واللاعبين للحديث حول مباراة طنطا قبل انطلاق التدريب الذي استمر لمدة ساعة واحدة فقط وتضمن تدريبات بدنية خفيفة دون إجراء تقسيمة . وفى ختام المران قام مؤمن سليمان بتخصيص فقرة لسباق اللاعبين بالكرة مع الجري لزيادة القدرة على التحكم فى الكرة خلال مباريات نادي الزمالك القادمة بداية من مواجهة طنطا.

ضمت قائمة نادي الزمالك 18 لاعباً هم:"أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمى، طارق حامد وأحمد توفيق وشوقي السعيد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسني فتحي ومحمود دونجا وأيمن حفني ومعروف يوسف وأحمد رفعت وأحمد دويدار وصلاح ريكو وستانلي ومايوكا ومحمود حمدي".

وشهدت قائمة نادي الزمالك عودة ستانلى وصلاح ريكو بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم بينما يغيب باسم مرسى للإيقاف بخلاف إراحة على جبر واستبعاد كلاً من إسلام جمال ورمزى خالد وإبراهيم صلاح وأسامة إبراهيم مع غياب مصطفى فتحى للإصابة.

الإصابة تمنع مشاركة إسلام جمال بمران الزمالك واصل إسلام جمال، مدافع نادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعى لفريقه اليوم، الخميس، بسبب معاناته من الإصابة بإجهاد فى العضلة الأمامية، فى إطار الاستعدادات لمواجهة طنطا، غداً الجمعة، فى الأسبوع التاسع بالدورى. فيما خاض محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران الجماعى، ضمن خطة تأهيله للمشاركة فى المباريات المقبلة.

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