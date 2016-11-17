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بالصور..علا رامي ودعاء صلاح ورامي وحيد والدسوقي بمؤتمر الصحة الرئوية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

حرص عدد من الفنانين والاعلاميين، اليوم الخميس، علي حضور المؤتمر المصري للصحة الرئوية، وذلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وحضرالمؤتمر كل من الاعلامية دعاء صلاح والفنان رامي وحيد وطارق الدسوقي وعلا رامي والاعلامية منى الحسيني وملكة جمال العرب نسرين وهبة مجدي ومنى ممدوح.

وتناول المؤتمر مناقشة الأمراض الرئوية ومرض السكر وانواعه وتأثيره على صحة المصريين .

يذكر أن، المؤتمر أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف حاتم ورئاسة شرفية لكل من الدكتورة سامية شرف الدين و الدكتور مدحت عبد الخالق والدكتورمجدي الحديدي ورئاسة الدكتور حسام حسني مسعود.

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