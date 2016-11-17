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«إسماعيل» يشكل مجموعة وزارية للتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها

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«إسماعيل» يشكل مجموعة وزارية للتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها «إسماعيل» يشكل مجموعة وزارية للتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها

المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء (أرشيفية)

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة (فاكسيرا) وعدد من الجهات المعنية الأخرى، للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، وذلك للتعاقد على كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي، ووجه بتوفير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن رئيس الوزراء وجه – خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام – بأن تقوم مجموعة العمل بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء في ، لوضع أسس لتحديد سعر الدواء بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلي، وكذا مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات، كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالي، وذلك استنادا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية.

واستعرض الاجتماع تقريرًا من وزير الصحة والسكان، والذي أشار إلى الحصر الذي تم إجراؤه للمستحضرات الدوائية في السوق المصري، والذي أكد أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية، كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التي ليس لها بدائل، وبخاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، والتي وجه رئيس الوزراء بإيلائها الأهمية القصوى في الاستيراد فورًا بما يفي باحتياجات السوق المحلي.

أ ش أ

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