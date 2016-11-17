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الطاقة الذرية: إيران تعرض دعمنا للاتفاق النووي للخطر

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الطاقة الذرية: إيران تعرض دعمنا للاتفاق النووي للخطر الطاقة الذرية: إيران تعرض دعمنا للاتفاق النووي للخطر

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية) يوكيا أمانو

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إن إيران تعرض للخطر دعمها لاتفاق تاريخي مع القوى الكبرى بتجاوزها مرتين حدا “منخفضا” لمخزونها من مادة حساسة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير الأسبوع الماضي إن إيران تجاوزت بمقدار ضئيل حد 130 طنا المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل للمرة الثانية منذ توقيع الاتفاق في يناير غير أنها لم تخف الحقيقة واقترحت عملا تصحيحيا.

ولم تجاهر الدول الست الأخرى الموقعة على الاتفاق ومنها الولايات المتحدة بانتقادها. لكن هناك تساؤلات بشأن كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي دونالد مع أي حالة مشابهة بعد توليه السلطة. وكان ترامب انتقد الاتفاق بشدة وقال إنه سيراقبه بدقة “بحيث لا يصبح لديهم (الإيرانيون) فرصة”.

وقال يوكيا أمانو مدير الوكالة في نص كلمة لمجلس المحافظين إن “من المهم تجنب مثل هذه المواقف في المستقبل من أجل الحفاظ على الثقة الدولية” في تنفيذ الاتفاق.

 

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