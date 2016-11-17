الحكومة الليبية تشيد بانتصارات الجيش في بنغازي

أشادت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني «بالإنتصارات المتتالية» لقوات الجيش في مدينة بنغازي، وتقدمه بمنطقة القوارشة غرب المدينة، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الليبي ورفع حظر التسليح عن قواته المسلحة.

وقالت الحكومة ، في بيان لها ، تحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس، «تشيد الحكومة الليبية الموقتة بالانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال القوات المسلحة بدكهم لآخر معاقل الإرهاب في مدينة بنغازي. والتي آخرها منطقة القوارشة حيث تم تحريرها بشكل كامل هذا اليوم»، مشيرة إلى أنه «ما زالت المعارك مستمرة حتى تحريرك قنفودة» غرب بنغازي.

وأكدت الحكومة الموقتة «دعمها الكامل للقوات المسلحة في حربها المقدسة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والخارجة عن القانون»، وأعلنت أنها «تضع أيضًا جميع إمكاناتها تحت تصرف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حتى تحقيق النصر المؤزر وتطهير جميع ربوع ليبيا من كل أشكال العنف المسلح التي تمارسه هذه الجماعات».

وجددت الحكومة الموقتة مطالبتها للمجتمع الدولي «بضرورة الوقوف مع الشعب الليبي وجيشه البطل؛ وذلك بالعمل على الرفع الفوري لحظر توريد السلاح بغية الإسراع في إنجاز هذه المهمة الوطنية» التي قالت إنها «ستنعكس إيجابيًا ليس على الأمن والسلم بليبيا بل على العالم أجمع » .

وناشدت الحكومة الموقتة «المدن والقبائل الليبية الوقوف وراء القوات المسلحة، وتقديم العون الاجتماعي والمعنوي لها» وترحمت على «الدين ضمخوا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الغالي» وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

أ ش أ